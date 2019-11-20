شكرا لقرائتكم أحمد حجازى يهنئ منتخب مصر الأولمبي بالصعود لأولمبياد طوكيو 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتب أحمد حجازى عبر تويتر : "مبروك للمنتخب الاولمبي الوصول لطوكيو ".
مبروك للمنتخب الاولمبي الوصول لطوكيو ????????
— Ahmed hegazi (@Hegazi) November 20, 2019
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