شكرا لقرائتكم أحمد حجازى يهنئ منتخب مصر الأولمبي بالصعود لأولمبياد طوكيو 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الانجليزى ومنتخب مصر ، على تقديم التهنئة للمنتخب الاولمبى بالصعود لأولمبياد طوكيو 2020 .

وكتب أحمد حجازى عبر تويتر : "مبروك للمنتخب الاولمبي الوصول لطوكيو ".

Advertisements

مبروك للمنتخب الاولمبي الوصول لطوكيو ????????

— Ahmed hegazi (@Hegazi) November 20, 2019

يشار إلى أن منتخب مصر الأولمبي قد فاز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، ونجح التأهل في اوليمبياد طوكيو 2020 .

وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذي سيصاحب الفراعنة والأفيال في الأولمبياد المقبلة.