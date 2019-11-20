موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وكوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد كوت ديفوار في نهائي الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ..ينتظر الملايين من عشاق كرة القدم المصرية، المباراة الحاسمة بين منتخب مصر الأولمبي، ونظيره منتخب كوت ديفوار، في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، المقامة على الأراضى المصرية، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.





موعد مباراة منتخب مصر الاوليمبي ضد كوت ديفوار في نهائي الأمم الأفريقية تحت 23 سنة



ويترقب الجميع الجمعة المقبل، 22 نوفمبر الجاري، في المشهد الختامي للبطولة حيث سيلتقى شباب الفراعنة مع صغار الأفيال في تمام الساعة الثامنة مساء، بعدما ضمان المنتخبان التأهل إلى أولميباد طوكيو 2020.





موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد كوت ديفوار في نهائي الأمم الأفريقية تحت 23 سنة



وسيحتشد الالاف من مشجعى كرة القدم المصرية صوب استاد القاهرة الدولي، لمتابعة المواجهة المصيرية التي ستقام بين المنتخبين في الثامنة مساء الجمعة لتحديد البطل القاري الصغير، وتذاع المباراة على قناة "تايم سبورت" على البث الأرضي.

الفراعنة الصغار يطمعون في الأفيال الايفوارية للقب قاري



وضمن المنتخبان المصري والإيفواري، التأهل إلى منافسات أولمبياد طوكيو 2020، على ان يتم تحديد ثالث المتأهلين إلى طوكيو من خلال مواجهة جنوب افريقيا وغانا، ويطمع أبنائ شوفى غريب في حصد اللقب القاري لاسيما وأنه على الاراضى المصرية مستغلا حالة الاستفاقة الكروية التي يعشيها ومتسلحا بالأرض والجمهور.

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وحجز المنتخب الأولمبي مقعده فى الدور النهائي، عقب تصدره المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط بعدما حقق العلامة الكاملة، بالفوز في 3 مباريات، على مالي وغانا والكاميرون، ثم تفوقه على منتخب جنوب أفريقيا في نصف النهائي بثلاثية دون رد.

في الوقت الذى تأهل فيه منتخب كوت ديفوار الأولمبي إلى المباراة النهائية، بعدما احتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، حيث فاز على زامبيا ونيجيريا، وتلقى هزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل، قبل أن يتجاوز عقبة المنتخب الغاني في نصف النهائي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي، بالتعادل بهدفين لكل فريق.

المنتخب المصري صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة برصيد 9 منها 3 في شباك غانا، وهدفين في الكاميرون، وهدف في مالي، وثلاثة في جنوب أفريقيا.