شكرا لقرائتكم على خطى مصطفي محمد .. الإسماعيلي يعدل عقد عبد الرحمن مجدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مثلما فعل الزمالك بتعديل عقد مصطفي محمد مهاجمه إلى 8 مليون سنويا، يسعي مسئولو النادى الاسماعيلى تعديل عقد عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق بعد تألقه فى صفوف المنتخب الاولمبى ببطولة كأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً والتى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى حيث سجل هدفى صعود الفراعنة الصغار للمباراة النهائية للبطولة بالفوز على جنوب أفريقيا بثلاثية دون رد ، ويأتى هذا التوجه خوفاً من تشتت تركيز اللاعب مع الدراويش بعد تلقيه عروضاً مغرية على الصعيد المادى .

ومدد عبد الرحمن مجدى تعاقده مع الاسماعيلى لمدة 5 مواسم قادمة قبل إنطلاق الموسم الجارى بعد أن عقد جلسة مع محمد خلف، مدير إدارة للتسويق والتعاقدات من أجل إقناعه بالتمديد ووافق اللاعب على الفور، دون أي طلبات مادية، مؤكدًا احترامه لمسئولي الدراويش وإصراره على الاستمرار بصفوف الفريق، لأجل إسعاد جماهير الفريق الكبيرة.

ويبحث مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان لتحقيق الاستقرار والإداري للفريق من خلال ترضية اللاعبين المتألقين فى صفوف الفريق وأيضاً بالمنتخبات القومية، حتى ينعكس ذلك على النتائج بشكل إيجابي خلال منافسات الموسم الجارى .