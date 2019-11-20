شكرا لقرائتكم على خطى مصطفي محمد .. الإسماعيلي يعدل عقد عبد الرحمن مجدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويبحث مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان لتحقيق الاستقرار والإداري للفريق من خلال ترضية اللاعبين المتألقين فى صفوف الفريق وأيضاً بالمنتخبات القومية، حتى ينعكس ذلك على النتائج بشكل إيجابي خلال منافسات الموسم الجارى .
كانت هذه تفاصيل خبر على خطى مصطفي محمد .. الإسماعيلي يعدل عقد عبد الرحمن مجدى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.