شكرا لقرائتكم محسن صالح : الجماهير المصرية سبب صعود المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكتب محسن صالح عبر تويتر : "شكرا جماهير الكرة المصرية التي ساندت منتخب الشباب في جميع مبارياته حتي حقق إنجاز التأهل لأولمبياد طوكيو، اذا كان للجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين دور فلقد لعبتم أهم الادوار وبدونكم لم يكن في الامكان تحقيق هذا الإنجاز ننتظر عودتكم بهذا السلوك الحضاري الرائع في مباريات الدوري".

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وكان منتخب مصر الأولمبي قد فاز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، ونجح التأهل في اوليمبياد طوكيو 2020 .

وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذي سيصاحب الفراعنة والأفيال في الأولمبياد المقبلة.