الأهلي يستعيد لاعبيه الدوليين في مران اليوم

استعاد الأهلي اللاعبين الدوليون، عقب مشاركتهم مع المنتخب الوطني في مباراتي كينيا وجزر القمر، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

حيث انتظم اللاعبون اليوم الأربعاء في المران الجماعي للفريق الأحمر، حيث استعاد الفريق خدمات كلا من الحارس محمد الشناوى وحسين الشحات، وأيمن أشرف، وأحمد فتحي، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وعمرو السولية،ومحمد مجدي قفشةـ، ومحمود وحيد، لتكتمل صفوف الفريق، فيما عدا ثلاثي المنتخب الأوليمبي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي.

حيث أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر قد وضع برنامج إعداد خاص للاعبي الأهلي الدوليين، من أجل تجهيزهم للمرحلة القادمة والتي ستشهد على تحديات كبيرة فمن المقرر ان يتوجه الفريق الأحمر إلى الغردقة لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الحالي، ومن ثم يتوجه إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا.