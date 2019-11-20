قصة صور.. عبد الرحمن مجدى "عريس" ليلة الصعود للأولمبياد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عبد الرحمن مجدى لاعب المنتخب الوطنى الاوليمبى والنادى الإسماعيلى فى خطف قلوب المصرين بأدائه المتميز أمام جنوب أفريقيا فى نصف نهائى بطولة أمم افريقيا التى تستضيفها مصر ليتأهل الى أولمبياد طوكيو 2020. واستطاع عبد الرحمن مجدى إحراز الهدفين الثانى والثالث فى مرمى جنوب أفريقيا بعدما نجح رمضان صبحى فى تسجيل الهدف الأول. ونجح مجدى فى كسب ثقة شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الذى قرر الدفع بع أساسيا منذ بداية لقاء نصف النهائى. وتعول الجماهير المصرية على النجم عبد الرحمن مجدى مع باقى كتيبة شوقى غريب كثيراً فى لقاء النهائى أمام كوت ديفوار، المقرر له يوم الجمعة المقبل للوصول إلى منصة التتويج وحصد اللقب بعد النجاح فى تحقيق الهدف الأسمى وهو الصعود إلى الأولمبياد. Advertisements ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح ملامح الإصرار والعزيمة لدى النجم عبد الرحمن مجدى فى الصور التالية:

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