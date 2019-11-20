أحمد حجازى يهنئ المنتخب الاوليمبى بالصعود لأولمبياد طوكيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الإنجليزى ومنتخب مصر المنتخب الاوليمبى بالصعود لأولمبياد طوكيو 2020. وكتب أحمد حجازى عبر تويتر "مبروك للمنتخب الاوليمبى الوصول لطوكيو". Advertisements وكان منتخب مصر الأوليمبي قد فاز على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة فى نصف نهائى كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، ونجح التأهل فى أوليمبياد طوكيو 2020 . وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثانى، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذى سيصاحب الفراعنة والأفيال فى الأولمبياد المقبلة.

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