سوبر كورة.. البدرى برىء بالأدلة الكروية.. 5 أرقام تثبت انطلاق المنتخب بـ35% من قوته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى فى النفق المظلم مبكرا، وتلقى سهام النقد بشكل حاد عقب السقوط فى أول اختبار رسمى مع المنتخب الوطنى فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021. المنتخب المصرى تحت قيادة البدرى سقط فى فخ التعادل أمام منتخب كينيا بنتيجة 1-1 على ملعب برج العرب، وهو أول تعادل للمنتخب لمنتخب كينيا مع المنتخب الوطنى فى الملاعب المصرية، ثم تقديم عرض باهت أمام منتخب جزر القمر المغمور والخروج بالتعادل السلبى وهو أقل الخسائر لكتيبة البدرى بسبب أن نسق وسير المباراة كانت ترجح كافة جزر القمر. لمعرفة الأدلة الكروية لبراءة حسام البدرى عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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