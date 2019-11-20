كيف احتفل عبد الظاهر السقا مع المنتخب الاوليمبى بالتأهل لطوكيو 2020؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عبد الظاهر السقا كابتن منتخب مصر الأسبق بتأهل المنتخب الاوليمبى لأوليمبياد طوكيو 2020 بالتقاط صورة مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة شوقى غريب ومحمد شوقى وأسامة عبد الكريم فى وجود رمضان صبحى قائد المنتخب الاوليمبى. وتأهل منتخب مصر الأوليمبي لأوليمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز الكبير على جنوب أفريقيا 3 / 0 فى اللقاء الذى أقيم على استاد القاهرة. أحرز أهداف منتخب مصر رمضان صبحى فى الدقيقة 59 وعبد الرحمن مجدى فى الدقيقتين 83 و85. Advertisements وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثانى، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذى سيصاحب الفراعنة والأفيال فى الأولمبياد المقبلة.

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