شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح : جمهور مصر سبب الصعود لأولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى رسالة شكر لجماهير الكرة المصرية معتبراً إياها صاحبة أهم الأدوار فى تأهل المنتخب الاوليمبى لأولمبياد طوكيو 2020. وكتب محسن صالح عبر تويتر "شكرا جماهير الكرة المصرية التى ساندت منتخب الشباب فى جميع مبارياته حتى حقق إنجاز التأهل لأولمبياد طوكيو، إذا كان للجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبين دور فلقد لعبتم أهم الأدوار وبدونكم لم يكن فى الإمكان تحقيق هذا الإنجاز، ننتظر عودتكم بهذا السلوك الحضارى الرائع فى مباريات الدورى". Advertisements وكان منتخب مصر الاوليمبي قد فاز على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة فى نصف نهائى كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، ونجح للتأهل فى أوليمبياد طوكيو 2020. وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثانى، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذى سيصاحب الفراعنة والأفيال فى الأولمبياد المقبلة.

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