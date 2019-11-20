ماذا قال مدرب الإسماعيلى عن تألق عبد الرحمن مجدى مع المنتخب الاولمبى ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلى بما قدمه عبد الرحمن مجدى جناح الفريق مع المنتخب الاوليمبى، بعد تسجيله ثنائية فى شباك المنتخب الجنوب أفريقى والتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية فى طوكيو. وتأهل المنتخب الاوليمبى لنهائى أمم أفريقيا بعد الانتصار على جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف من توقيع رمضان صبحى وعبد الرحمن مجدى بواقع هدف للأول وهدفين للأخير. Advertisements وأضاف فى تصريحات صحفية: "مبروك لجماهير الكرة المصرية ككل، وأود أن أقدم التهنئة لزملائى بالمنتخب محمد صادق ووجيه عبد الحكيم وأحمد أيمن". وواصل "عبد الرحمن مجدى لاعب موهوب وينتظره مستقبل واعد وأتمنى له التوفيق فى تسجيل مزيد من الأهداف الحاسمة، وأرى أنه يستحق الانضمام للمنتخب الأول". وأنهى حديثه قائلا "المنتخب الاوليمبى يقدم كرة ممتعة وأعتقد أنه سيقدم مزيدا من التألق فى أولمبياد طوكيو".

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