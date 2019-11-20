شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد نهائى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والان مع تفاصيل الخبر
مواعيد المباريات النهائية للبطولة..
النهائى.. 22 نوفمبر 8 مساء بين مصر وكوت ديفوار
الثالث والرابع.. 22 نوفمبر الرابعة والنصف عصرا بين غانا وجنوب أفريقيا
وضمنت مصر وكوت ديفوار التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، فيما تتنافس غانا مع جنوب أفريقيا على المقعد الثالث الذى سيتأهل من قارة أفريقيا للأولمبياد المقبلة.
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