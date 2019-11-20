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تعرف على موعد نهائى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتضن مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التى انطلقت فعاليتها يوم 8 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 22 من ذات الشهر، على ملعبى القاهرة الدولي والسلام. 

 

وتعتبر بطولة أفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التى تقام الصيف المقبل. 

 

مواعيد المباريات النهائية للبطولة.. 

 

 

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النهائى.. 22 نوفمبر 8 مساء بين مصر وكوت ديفوار

 

الثالث والرابع.. 22 نوفمبر الرابعة والنصف عصرا بين غانا وجنوب أفريقيا

 

وضمنت مصر وكوت ديفوار التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، فيما تتنافس غانا مع جنوب أفريقيا على المقعد الثالث الذى سيتأهل من قارة أفريقيا للأولمبياد المقبلة.

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