شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض فسخ عقد بوطيب فى الشتاء.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو الزمالك فكرة فسخ التعاقد مع المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك من طرف واحد، خاصة أن اللاعب في هذه الحالة سيتقدم بشكوى ضد النادى فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسيحصل وقتها علي قيمة عقده بالكامل.

ويرغب مسئولو الزمالك في إعادة الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق لصفوف الأبيض بعد فسخه لعقد إعارته للوداد المغربي، وذلك بقيد المهاجم الكونغولي في يناير على حساب نظيره المغربي، ولكن تأتي ملايين عقد بوطيب عائقا أمام إتمام الأمر، لذا فضل مسئولو الأبيض البحث عن تسويق اللاعب المغربي أولا أو التراجع عن رحيله واستمراره مع الفريق لنهاية الموسم، حتى لا تتكبد خزينة النادي مستقبلا قيمة عقده بالكامل.