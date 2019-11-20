شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يكشف حقيقة إخفاء تريزيجيه للإصابة أمام جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم عن أن محمود تريزيجيه المحترف باستون فيلا الأنجليزي أكمل مباراة الفراعنة أمام جزر القمر وهو مصاب من الدقيقة 50 بشد فى الخلفية، ولم يخطر الجهاز الفني أو الطبي بالإصابة مفضلاً استكمال اللقاء.

تعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى مع جزر القمر فى المباراة التى جمعتهما مساء، الإثنين بالعاصمة مورونى فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، ويحتل منتخب جزر القمر قمة المجموعة برصيد 4 نقاط ثم كينا ومنتخب مصر فى المركزين الثاني والثالث برصيد نقطتين وتوجو فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

مسئولو الجهاز الفني للمنتخب علموا أن تريزيجيه أكمل اللقاء من الدقيقة 50 وهو مصاب و لم يخطرهم بالإصابة وفضل استكمال اللقاء قبل أن يتم الكشف الطبي عليه عقب اللقاء ويتم إكتشاف إصابته بشد فى الخلفية، فضلاً عن تعرضه "لإصابة أخري قبل نهاية اللقاء بعد "تزحلق قدميه"، ورفض الخروج من أجل استكمال اللقاء.