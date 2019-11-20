هل ينجح الأهلى في ضم رمضان صبحي نهائيًا

يصارع مجلس إدارة النادي الأهلي الزمن من أجل تنفيذ مطالب نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، للفوز بخدمات اللاعب رمضان صبحي بشكل نهائي للفريق الأحمر، خاصة أن إعارته للأهلي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

ونجح رمضان صبحى أمس الثلاثاء، فى قيادة المنتخب الوطني الأوليمبي للفوز على نظيره الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف دون رد، والتأهل بشكل رسمي إلى

بطولة أولبمبياد طوكيو 2020، كما ينتظر المنتخب المصري مواجهة كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل فى نهائي بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والمقامة بالقاهرة.

وبدأ الأهلي مرحلة جس نبض نادي هيدرسيفيلد للاستغناء عن رمضان، إلا أن النادي الإنجليزي طلب الحصول على مبلغ

7 ملايين يورو أي ما يقرب من 145 مليون جنيه، وهو مبلغ كبير للغاية يفوق قدرات الأهلي المالية على الأقل خلال الفترة الحالية.

ويتطلع الأهلي للتوصّل لاتفاق مع هيدرسيفيلد الإنجليزي بشأن الحصول على خدمات رمضان صبحي بشكل نهائي في الفترة الحالية، خاصة أن سعر اللاعب في ارتفاع مُستمر عقب المستويات الجيدة التى يقدمها مع الأهلي والمنتخب الأولمبي، لتدخل عدده أندية أوروبية في مفاوضات لضمه أبرزها من الدوري الإيطالي.