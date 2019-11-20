رياضة | توتنهام عن مورينيو: لدينا أنجح مدربي العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام عن مورينيو: لدينا أنجح مدربي العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغزل نادي توتنهام الإنجليزي في البرتغالي جوزيه مورينيو عقب تعيين مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لماوريسيو بوكيتينو

ويرتبط مورينيو مع توتنهام بعقد حتى ٢٠٢٣ حيث سيبدأ مهمته مع الفريق مبكرًا بقيادته أمام وست هام يونايتد السبت المقبل في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

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وقال دانييل ليفي رئيس توتنهام عقب إعلان التعاقد مع مورينيو :"أصبح لدينا واحداً من أنجح مدربي كرة القدم".

وأضاف :"لديه خبرة كبيرة في مساعدة الفرق وفنياً هو مدرب عظيم. لقد فاز ببطولات في كل الفرق التي دربها.. نؤمن بأنه سيجلب الطاقة والإيمان إلى غرفة الملابس".

فيما قال مورينيو: "متحمس للانضمام إلى نادي بإرث عظيم ومشجعون متحمسون مثل توتنهام.. الجودة التي يمتلكها النادي في قائمة الفريق الأول والأكاديمة تثير حماسي.. العمل مع هؤلاء اللاعبين هو ما جذبني للنادي".