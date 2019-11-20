رياضة | موتواني مدرب جنوب إفريقيا .. المستفز الذي سرق قلوب المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موتواني مدرب جنوب إفريقيا .. المستفز الذي سرق قلوب المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف ديفيد موتواني مدرب جنوب إفريقيا الأوليمبي أنظار الجماهير المصرية باللقطة التي ابتسم فيها عقب دخول لاعبي منتخب مصر الأوليمبي على شوقي غريب المدير الفني للفراعنة بزجاجات المياه في المؤتمر الصحفي بعد انتهاء مباراة المنتخبين في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

ضحكة موتواني من الاستفزاز إلى الهدوء

وضحك ديفيد موتواني بابتسامة طبيعية على لقطة لاعبي منتخب مصر مع مدربهم رغم أنه كان قد خسر بثلاثية نظيفة في نصف النهائي وتقلصت حظوظه في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وابتسم المدرب على لقطة لاعبي الفراعنة مع مدربهم وكأنه لم يخسر لتتوالى ردود الأفعال بين الجماهير أن كرة القدم لعبة للمكسب والخسارة فقط ولا تحتاج إلى التعصب والغضب في المباريات.

موتواني مدرب جنوب إفريقيا رغم أنه خطف تعاطف المصريين فإن تصريحاته قبل اللقاء كانت لها تهديد ووعيد واستفزاز لنجوم الفراعنة.

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وقال مدرب الأولاد قبل مباراة منتخب مصر الأوليمبي التي انتهت بهزيمته بثلاثية إنه يلعب للفوز وتكرار ما فعله المنتخب الأول عندما أقصى الفراعنة من دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا 2019 على الأراضي المصرية.

وأضاف: "منتخبنا الأول أقصى مصر من كأس أمم إفريقيا للكبار منذ عدة أشهر.. جئنا إلى هنا من أجل التتويج باللقب والتأهل إلى أولمبياد طوكيو".

وتحولت تصريحات مدرب جنوب إفريقيا من الاستفزاز والوعيد إلى الهدوء بعد اللقاء حيث قال: "أهنئ المنتخب المصري على الإنجاز الرائع الذي حققوه بالتأهل.. لم ننجح في مجاراة الفراعنة رغم أننا حاولنا اللعب على الكرة السريعة لإسكات الجماهير التي كان له دور كبير في فوز الفراعنة".

أهداف مباراة مصر وجنوب إفريقيا