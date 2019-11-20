رياضة | موتواني مدرب جنوب إفريقيا .. المستفز الذي سرق قلوب المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موتواني مدرب جنوب إفريقيا .. المستفز الذي سرق قلوب المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ضحكة موتواني من الاستفزاز إلى الهدوء
وابتسم المدرب على لقطة لاعبي الفراعنة مع مدربهم وكأنه لم يخسر لتتوالى ردود الأفعال بين الجماهير أن كرة القدم لعبة للمكسب والخسارة فقط ولا تحتاج إلى التعصب والغضب في المباريات.
موتواني مدرب جنوب إفريقيا رغم أنه خطف تعاطف المصريين فإن تصريحاته قبل اللقاء كانت لها تهديد ووعيد واستفزاز لنجوم الفراعنة.
وأضاف: "منتخبنا الأول أقصى مصر من كأس أمم إفريقيا للكبار منذ عدة أشهر.. جئنا إلى هنا من أجل التتويج باللقب والتأهل إلى أولمبياد طوكيو".
وتحولت تصريحات مدرب جنوب إفريقيا من الاستفزاز والوعيد إلى الهدوء بعد اللقاء حيث قال: "أهنئ المنتخب المصري على الإنجاز الرائع الذي حققوه بالتأهل.. لم ننجح في مجاراة الفراعنة رغم أننا حاولنا اللعب على الكرة السريعة لإسكات الجماهير التي كان له دور كبير في فوز الفراعنة".
أهداف مباراة مصر وجنوب إفريقيا