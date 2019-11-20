رياضة | برشلونة يخطط لعقد صفقتين في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط لعقد صفقتين في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة برشلونة الإسباني تخطط للفوز بخدمات البرازيلي ويليان نجم تشيلسي وفابيان رويز نجم نابولي عقب نهاية عقودهما في الصيف الحالي لتدعيم صفوف الفريق الذي يُنافس على أكثر من بطولة محلية وقارية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن كلا من ويليان وفابيان رويز يستطيعان الرحيل مجاناً عقب نهاية تعاقدهما مع عدم وجود اتفاقات جديدة لتجديد تعاقدهما، حيث ارتبط البرازيلي ويليان دائماً بخطوة الرحيل المحتملة إلى العملاق الكتالوني في الوقت الذي يرغب فيه ناديه اللندني في تجديد عقده لموسمين إضافيين.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ويليان كان قد صرح أن العرض الوحيد الرسمي الذي تلقاه من إدارة النادي الكتالوني كان العام الماضي عقب كأس العالم 2018 وكان يُقدر حينها بـ 50 مليون جنيه إسترليني وتم رفضه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أهمية ويليان ظهرت بشدة في تشكيل تشيلسي هذا الموسم لقيادة مجموعة الشباب الذين يشكلون قوام الفريق وسجل ويليان ثلاثة أهداف وصنع مثلها في 11 مُباراة شارك فيها مع البلوز هذا الموسم.

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وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الإسباني فابيان رويز قد يضطر للرحيل عن الدوري الإيطالي بسبب المشاكل والتوتر في نابولي، حيث أنه خاض مع الفريق السماوي 45 مباراة منذ انضمامه له في 2018 من ريال بيتيس وسجل 8 أهداف وجذب آداء رويز اهتمام أندية كلا من آرسنال ومانشستر سيتي وريال مدريد.

ورد نادي نابولي الإيطالي في الشهر الماضي على أنباء اهتمام نادي ريال مدريد ونادي برشلونة بالتعاقد مع نجم الفريق خلال فترة الانتقالات.

وكشفت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية عن اهتمام نادي ريال مدريد ونادي برشلونة بالتعاقد مع الإسباني فابيان رويز جناح نادي نابولي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال دي لاورينتس رئيس نادي نابولي في تصريحات صحفية ردا على اهتمام قطبي إسبانيا برويز: "‏اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بفابيان رويز ؟ لقد أبقيت كوليبالي ولم أبيعه حتى بـ105 مليون لكن في النهاية سيأتي وقت سنضطر فيه إلى بيع لاعبين معينين".