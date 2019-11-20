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رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 20 / 11 / 2019

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 20 / 11 / 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بعض المباريات اليوم الأربعاء الموافق 20 / 11 / 2019، خاصة في بطولة للدرجة الثانية "الممتاز ب"، لذلك نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويرصد لكم “الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الممتاز ب"

مالية كفر الزيات ضد الرجاء، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و1:30 مساءًا بتوقيت تونس، و12:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

الأوليمبي ضد أبو قير للأسمدة، تتقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و1:30 مساءًا بتوقيت تونس، و12:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

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بيلا ضد بلدية المحلة، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و1:30 مساءًا بتوقيت تونس، و12:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

غزل المحلة ضد فاركو، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و1:30 مساءًا بتوقيت تونس، و12:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

الحمام ضد العاب دمنهور، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و1:30 مساءًا بتوقيت تونس، و12:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

دكرنس ضد المنصورة، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و1:30 مساءًا بتوقيت تونس، و12:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

سيراميكا ضد الزرقا، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و1:30 مساءًا بتوقيت تونس، و12:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

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