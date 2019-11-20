رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 20 / 11 / 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 20 / 11 / 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بعض المباريات اليوم الأربعاء الموافق 20 / 11 / 2019، خاصة في بطولة الدوري المصري للدرجة الثانية "الممتاز ب"، لذلك نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويرصد لكم “الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الممتاز ب"

مالية كفر الزيات ضد الرجاء، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و1:30 مساءًا بتوقيت تونس، و12:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

الأوليمبي ضد أبو قير للأسمدة، تتقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و1:30 مساءًا بتوقيت تونس، و12:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

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بيلا ضد بلدية المحلة، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و1:30 مساءًا بتوقيت تونس، و12:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

غزل المحلة ضد فاركو، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و1:30 مساءًا بتوقيت تونس، و12:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

الحمام ضد العاب دمنهور، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و1:30 مساءًا بتوقيت تونس، و12:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

دكرنس ضد المنصورة، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و1:30 مساءًا بتوقيت تونس، و12:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.

سيراميكا ضد الزرقا، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و1:30 مساءًا بتوقيت تونس، و12:30 مساءًا بتوقيت جرينتش.