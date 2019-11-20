«يوفنتوس» يسعى لاستعادة «بوجبا» بهذه الطريقة 

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكر تقرير صحفي إيطالي أن يوفنتوس يصر على استعادة خدمات لاعب الوسط الفرنسي، بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد. وبحسب صحيفة «توتو سبورت»، فإن يوفنتوس يسعى لإجراء صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد، من أجل تقليل ثمن صفقة بوجبا.
ويتطلع يوفنتوس إلى عرض لاعبيه إيمري كان وماريو ماندزوكيتش، على مانشستر يونايتد، نظير الحصول على خدمت بول بوجبا. وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس كان حريصا على ضم بول بوجبا في الصيف الماضي، لكن المطالب المادية لمانشستر يونايتد أفسدت الصفقة.
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