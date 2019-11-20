اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19/11/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19/11/2019 ، العديد من الأخبار المهمة والتى جاء فى مقدمتها إعلان شركة تذكرتى أنه لن يُسمح فى المباراة النهائية بين منتخبنا الوطنى وكوت ديفوار بحضور أى مشجع بدون بطاقة المشجع والتذكرة مجتمعين. لاعبو المنتخب الأوليمبى يقتحمون المؤتمر الصحفى احتفالا بالأوليمبياد اقتحم عدد من لاعبى منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، المؤتمر الصحفى المقام فى المركز الصحفى باستاد القاهرة نجح منتخب مصر الأولمبى فى التأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020 عقب ألفوز على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت المنتخبين فى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. حصل عمار حمدى على جائزة رجل المباراة عقب انتهاء لقاء منتخب مصر الأولمبى امام جنوب افريقيا فى نصف نهاءى امّم افريقيا تحت ٢٣ سنةً . Advertisements تأهل منتخب مصر الأوليمبى لأوليمبياد طوكيو 2020 بعد ألفوز الكبير على جنوب أفريقيا 3 / 0 فى اللقاء الذى أقيم على استاد القاهرة كشفت ألفحوصات والأشعات التى أجراها محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، مؤخراً فى أحد المستشفيات بالعاصمة ألفرنسية باريس عن وجود اعوجاج فى العمود ألفقرى وبنفس النسبة تقريبا فى الحوض.. قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى إن النيجيرى جونيور أجأى لاعب ألفريق اشتكى من إجهاد عضلى بسيط خلال مشاركته فى ودية الاتصالات التى أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش. حصلت شيماء حشاد، لاعبة منتخب الرماية، على ذهبية منافسات السيدات فى 10م بندقية ببطولة أفريقيا المقامة فى الجزائر لتنجح فى الحصول على كوتة التأهل فاز فريق الاهلى على الأتصالات بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم ،الثلاثاء، بإستاد التتش فى إطار إستعدادات الأحمر للأرتباطات المقلبة محلياً وأفريقياً. أجرى حمدى فتحى لاعب الأهلى جراحة غضروف الركبة عصر اليوم الثلاثاء فى ألمانيا تحت إشراف هيرنان ماير الخبير المتخصص فى جراحات الركبة.

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