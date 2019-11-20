شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يدخل فى نوبة بكاء بعد تأهل الفراعنة لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
وأثناء الاحتفال مع الجماهير دخل اللاعب الذي سجل الهدف الأول في نوبة بكاء شديدة، وذهب إليه محمد شوقي لمدرب المساعد وباقي أفراد الجهاز الفني من أجل تهدئته.
وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذي سيصاحب الفراعنة والأفيال في الأولمبياد المقبلة.
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