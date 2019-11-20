شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يدخل فى نوبة بكاء بعد تأهل الفراعنة لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي في نوبة بكاء شديدة، بعد تأهل الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك المباراة النهائية من بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة على الأراضي المصرية.

وحقق منتخب مصر الأولمبي فوزًا كبيرًا على منتخب جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، أحرز الأول رمضان صبحي من ركلة جزاء، وأضاف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني في الدقيقة 84.

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وأثناء الاحتفال مع الجماهير دخل اللاعب الذي سجل الهدف الأول في نوبة بكاء شديدة، وذهب إليه محمد شوقي لمدرب المساعد وباقي أفراد الجهاز الفني من أجل تهدئته.

وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذي سيصاحب الفراعنة والأفيال في الأولمبياد المقبلة.