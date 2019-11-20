شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى الجولة الـ11 بدورى مرتبط كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
تشهد الجولة الـ12 مواجهات بين كل من الزمالك مع سموحة والجزيرة مع أصحاب الجياد والزهور مع البنك الأهلى ومحافظة الفيوم مع سبورتنج والحوار مع 6 أكتوبر وجزيرة الورد مع الأهلى وحدائق الأهرام مع المعادى وطلائع الجيش مع الطيران وهليوبوليس مع الأولمبى
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