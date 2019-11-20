شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى الجولة الـ11 بدورى مرتبط كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ11 بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2000 للموسم المحلى 2019 / 2020.

شهدت هذه الجولة فوز كل من الزمالك على الجزيرة 27 /15 وسموحة على الزهور 24/18 وأصحاب الجياد على محافظة الفيوم 28 /20 والبنك الأهلى على الحوار 32/23 وسبورتنج على جزيرة الورد 32/23 و6 أكتوبر على حدائق الأهرام 28 /27 والأهلى على طلائع الجيش 28 /15 وهليوبوليس على المعادى 30 /27 والطيران على الأوليمبى 24 /23 .

تشهد الجولة الـ12 مواجهات بين كل من الزمالك مع سموحة والجزيرة مع أصحاب الجياد والزهور مع البنك الأهلى ومحافظة الفيوم مع سبورتنج والحوار مع 6 أكتوبر وجزيرة الورد مع الأهلى وحدائق الأهرام مع المعادى وطلائع الجيش مع الطيران وهليوبوليس مع الأولمبى