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فوز الأهلى والزمالك فى الجولة الـ11 بدورى مرتبط كرة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ11 بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2000 للموسم المحلى 2019 / 2020.

 

شهدت هذه الجولة  فوز كل من الزمالك على الجزيرة  27 /15  وسموحة على  الزهور 24/18  وأصحاب الجياد على محافظة الفيوم 28 /20 والبنك الأهلى على الحوار 32/23  وسبورتنج على  جزيرة الورد  32/23 و6 أكتوبر على  حدائق الأهرام  28 /27 والأهلى على طلائع الجيش 28 /15  وهليوبوليس على المعادى 30 /27  والطيران  على الأوليمبى  24 /23 .

 

تشهد الجولة الـ12 مواجهات بين كل من الزمالك مع سموحة والجزيرة مع أصحاب الجياد والزهور مع البنك الأهلى ومحافظة الفيوم مع سبورتنج والحوار مع 6 أكتوبر وجزيرة الورد مع الأهلى وحدائق الأهرام مع المعادى وطلائع الجيش مع الطيران وهليوبوليس مع الأولمبى

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