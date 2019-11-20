شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي يكتب شهادة ميلاده مع المنتخب الأولمبي ويدعم اختيارات فايلر في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عمار حمدي لاعب النادي الأهلي ومنتخبنا الأوليمبي في كتابة شهادة ميلاده، بعد تألقه الواضح مع الفراعنة الصغار في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة والمقامة في مصر حاليًا، وذلك بعد أن لعبت الصدفة في مشاركته بشكل أساسي، عقب إصابة ناصر ماهر في المباراة الأولى أمام مالي، ليتم الدفع بعمار حمدي، ومن وقتها ويشارك اللاعب بشكل أساسي حتى مباراة جنوب أفريقيا اليوم.

وصعد منتخبنا الوطني للأولمبياد بعد غياب 8 سنوات بعد تأهله للمباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا بعد تخطيه عقبة منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 3/0، ليواجه منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية، وتنص اللوائح على صعود أول 3 منتخبات للأولمبياد.

وفرض عمار حمدي نفسه بقوة على اختيارات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الذي لم يعتمد عليه مطلقًا منذ توليه المسئولية الفنية للفريق الأحمر، إلا أن تألق عمار حمدي الواضح وبصمته الحقيقية في صعود مصر للأولمبياد قد يتسبب في تعديل أفكار فايلر، ويبدأ في الاعتماد على اللاعب الصاعد بداية من مباراة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في بطولة الدوري العام، خاصة أن الوسط الأحمر يعاني بشدة في الوقت الحالي بعد إصابة الثنائي حمدي فتحي والمالي اليو ديانج.