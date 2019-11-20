شكرا لقرائتكم خبر عن شخصية الحكم تمنحه السيطرة على لقاء مصر وجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المباراة – منتخب مصر X منتخب جنوب أفريقيا الدور قبل نهائي لبطولة أمم أفريقيا 23 عاماالملعب – استاد القاهرة

النتيجة- فوز منتخب الفراعنة 3/ صفر

الحكم السنغالي – داوودا جوييه صاحب الـ36 عاما دولي 2011

المساعد الأول النيجيرى – عبد العزيز موتورا

المساعد الثانى -الجامبى - عبد العزيزجاو

الحكم الرابع – البنينى دجندو نجناندي

تقييم أداء الحكم اللياقة البدنية (التحمل - السرعة - الارتداد – التمركز - الرشاقة والمرونة - زاوية الرؤية)

تمتع الحكم بلياقة بدنية جيدة لكنه لم يحسن التحرك السليم أغلب فترات المباراة ولم يستطع إيجاد زاوية رؤية مناسبة خلال فعاليات اللقاء ما إثر بشكل كبير على بعض قراراته الفنية المؤثرة.

الشخصية والسيطرة

ظهر بشخصية حاسمة من البداية ولم يسمح بالاعتراض وتدخل مبكرًا لمنع الاحتكاك بين اللاعبين خاصة عند تنفيذ الكرات الثابتة وحافظ على ثباته الانفعالي طوال المباراة.

تطبيق القانون (40 مخالفة - وركلة جزاء – 4 بطاقات صفراء)

كانت صافرة الدولي السنغالى – داوودا على موعد مع تقدير 40 مخالفة على الفريقين أبرزها في الدقيقة 57 من عمر اللقاء عندما أصدر فرمان بركلة جزاء.

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لمنتخب مصر من لمسة يد خارج الـ18 لكنه لم يتواجد في المكان المناسب بالتالي كانت زاوية الرؤية غير مناسبة والتي كانت سببًا في سوء تقدير بعض من الأخطاء المؤثرة خاصة في شوط اللقاء الثاني رغم هذا استطاع السيطرة على مجريات اللقاء ولم يهتز ولم يسمح بالاعتراض.

أشهر الحكم البطاقة الصفراء لمخالفة قانون اللعبة في 4 مناسبات لثلاثي منتخب الاولاد كاموهيلو وموكوميلا وميليبي فى الدقائق 51, 58,85 مقابل انذار

وحيد لمنتخب الفراعنة من نصيب محمد عبد السلام فى الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

المساعدان

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد وأشارا على 5 حالات تسلل في توقيت مناسب أبرزها كانت عند المساعد الثاني، كما سمح الثنائي باستمرار اللعب في اكثر من هجمة مؤثرة في متابعة جيدة وتعانا مع الحكم في ادارة اللقاء طبقا للقانون.

الحكم الرابع

أدى مهمته بشكل جيد وتعامل مع الأجهزة الفنية بهدوء وتعاون مع الحكم من خارج المستطيل الأخضر في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة: 40 خطأ - 13 ركلات ركنية - 4 بطاقات صفراء – 5 حالات تسلل - ركلة جزاء - 3 أهداف

الدرجات: الحكم 7.5– المساعد الأول – 8.5 – المساعد الثاني – 8.5 – الحكم الرابع – 8.0.