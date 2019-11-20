شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سجدة جماعية للاعبى المنتخب الأولمبى بقميص أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجد لاعبو المنتخب الأولمبى والجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب سجدة جماعية فى وسط ملعب استاد القاهرة، بقميص أولمبياد طوكيو 2020، عقب الفوز على جنوب أفريقيا بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الدور قبل النهائى من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر.

وحرص اللاعبون على حمل شوقى غريب على الأعناق بعد التأهل لمواجهة كوت ديفوار يوم الجمعة فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر، كما ضمن التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

أحرز أهداف منتخب مصر رمضان صبحي فى الدقيقة 59 و عبد الرحمن مجدي فى الدقائق 83 و 85.