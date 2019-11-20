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شوقي غريب يتحدث عن أسماء اللاعبين الثلاثة الكبار في أولمبياد طوكيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن اللاعبين الثلاثة فوق السن الذين سيتم ضمهم في أوليمبياد طوكيو للمشاركة مع المنتخب الأولمبي وفقًا للوائح اللجنة الاوليمبية الدولية.

وقال غريب: إن البطولة لم تنته حتى يختار اللاعبين، كما أنه سيختار لاعبًا لديه الرغبة في اللعب بالأولمبياد ومن لا يرغب في التواجد مع المنتخب فإنه سيضطر للعب الأولمبياد بالمجموعة الحالية دون إضافة أسماء أخرى.

وقال شوقي غريب إن فريقه قاتل من أجل تحقيق الحلم والتأهل لنهائي بطولة كأس أفريقيا وبلوغ أولمبياد طوكيو، مُشيراً إلى أنه استفاد كثيرًا من مواجهة منتخب جنوب أفريقيا في وديتين قبل انطلاق البطولة القارية وعرف كل شيء عن فريقه.

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غريب قال في المؤتمر الصحفي، إن مدرب جنوب أفريقيا تحدث معه قبل انطلاق البطولة مؤكدًا شعوره بأن الفريقين سيتواجهان في البطولة ويبلغان الأولمبياد ويتمنى أن ينجح الأولاد في تحقيق حلمهم.

شدد على أنه حقق الهدف الأول بالتأهل للأولمبياد وهناك هدف آخر وهو التتويج بكأس أفريقيا لأول مرة في التاريخ مشيرًا لفخره بالجمهور الرائع الذي تواجد في المدرجات ولأول مرة في تاريخ هذه المنافسات يتواجد قرابة 75 ألف متفرج بالملعب ويتمنى تكرار الأمر في النهائي.

 

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