بعد تأهل مصر .. تعرف على موعد أولمبياد طوكيو 

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

تأهل المنتخب المصري الأولمبي لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في اليابان بعد الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ، والتي شهدت تأهل منتخب كوت ديفوار عقب إقصائه المنتخب الغاني من الدور ذاته.



موعد أولمبياد طوكيو

وتنطلق أولمبياد طوكيو 22 يوليو من العام المقبل، وتستمر حتى 9 أغسطس، في حين تبدأ منافسات كرة القدم، ثاني أيام الدورة، وتنتهي قبل ختامها بيوم واحد.

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منتخب مصر يفوز على جنوب أفريقيا ويصعد إلى طوكيو

وكان منتخب مصر الأولمبي قد سحق نظيره الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما في دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لتتأهل الفراعنة إلى الأولمبياد للمرة الثانية عشر تاريخياً ،رفقة منتخب كوت ديفوار الذي تأهل هوا الآخر عن قارة أفريقيا عقب إقصائه المنتخب الغاني بركلات الترجيح من نفس الدور .

موعد مباراة مصر القادمة

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي نظيره كوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة الجمعة القادمة في تمام الثامنة مساءاً على ملعب القاهرة الدولي في ختام البطولة الأفريقية التي نظمتها مصر بنجاح كبير.