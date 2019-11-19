تصفيات كان 2021| تونس تعود بفوز ثمين خارج الظيار ضد غينيا الاستوائية 

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

تونس

نجح المنتخب التونسي في العودة إلى بلاده بانتصار ثمين على غينيا الاستوائية ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون.



مباراة تونس ضد غينيا الاستوائية

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بدأ منتخب تونس مباراة غينيا الاستوائية بشكل جيد ومنظم ا إلا أن أصحاب الملعب كانوا الطرف الأفضل خلال الشوط الأول، وقد استحوذوا على الكرة وبادروا بالهجوم وسنحت لهم عدة فرص جيدة لكن فاروق بن مصطفى تألق في التصدي لها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

انقلب الحال تمامًا في الشوط الثاني، الذي شهد سيطرة منتخب تونس على منطقة وسط الملعب بقيادة فرجاني ساسي لاعب الزمالك وكما اعتاد مؤخرًا عاد بقوة في هذا الشوط وسيطر على الملعب تمامًا ووضع منافسه في نصف ملعبه وهاجمه بشراسة بقيادة نجمه يوسف المساكني الذي منح زملاءه الكثير من التمريرات الرائعة.

وأهدر التوانسة أكثر من فرصة جيدة خاصة عبر وهبي الخزري وأنيس البدري، لكن الهدف المنشود جاء أخيرًا عند الدقيقة الـ74 بواسطة الخزري بعد تمريرة حاسمة جيدة من البدري وكانت بداية الهجمة بتمريرة بينية رائعة من المساكني.

مشوار تونس في التصفيات

وكان نسور قرطاج قد افتتحوا مشوارهم في التصفيات بسحق ليبيا 4-1 خلال الجولة الأولى، وقد عززوا صدارتهم للمجموعة العاشرة بـ6 نقاط مقابل 3 لليبيا ومثلهم لتنزانيا ولا شيء لغينيا الاستوائية التي حلت في ذيل المجموعة.