شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تعاقب قبرص برباعية في الشوط الاول والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 بلجيكا Advertisements بادر المنتخب القبرصي بالتسجيل في الدقيقة ١٤ عن طريق لاعبه نيكولاس إيوانو ، ليعاقب بعدها المنتخب البلجيكي نظيره القبرصي بعد هذا الهداف باربعة اهداف لينتهي الشوط الاول بنتيجة ٤/١ .

وسجل المهاجم بنتيكي هدف التعادل للمنتخب البلجيكي في الدقيقة ١٦ ، وبعدها اضاف لاعب الوسط المتألق ميفين دي بروين هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة ٣٥ ، ليأتي نفس اللاعب ليسجل الثنائية له والثالث للمنتخب البلجيكي في الدقيقة ٤١ ، وقبل نهاية الشوط الاول سجل كاراسكو الهدف الرابع ف الدقيقة ٤٤ من تمريرة من هازارد لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة . ودخل المدرب البلجيكي مارتنيز تشكيل المباراة علي النحو التالي :. حراسة المرمي : مينوليه خط الدفاع : الديرفيلد -دينايير-كوباات خط الوسط : كاراسكو -تيليمنس-هازارد-فاناكن خط الهجوم : ايدين هازارد- دي بروين - بينكي

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