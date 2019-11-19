المانيا تتقدم علي ايرلندا الشمالية بهدفين مقابل هدف في الشوط الاول 

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

المانيا Advertisements

وافتتح المنتخب الايرلندي العنيد اهداف المباراة من تسديدة من بعيد من اللاعب ميكائيل سميث في الدقيقة السابعة في وقت مبكر من الشوط الاول لتسكن الكرة شباك الحارس تير شتيجن العائد الي حراسة عرين المنتخب الالماني مرة اخري .



وعادل جنابري لاعب بايرن ميونخ الالماني النتيجة في الدقيقة ١٩ من الشوط الاول بعد تمريرة رائعة من الطهير الايسر هيكتور ، ليقلب المنتخب الالماني تأخره الي فوز بعد هدف اللاعب المتألق جورتيسكا في الدقيقة ٤٣ بعد تمريرة رائعة ايضا من نفس اللاعب هيكتور الظهير الايسر لينتهي الشوط الاول بتقدم المانيا ٢/١

ودخل المنتخب الالماني بتشكيل مفاجئ ووجوه جديدة بعد ضمان تأهله الي يورو ٢٠٢٠ وكان التشكيل علي النحو التالي :. حراسة المرمي : تير شتيجن خط الدفاع: تاه- ايمري شان- فيكتور-كلوسترمان خط الوسط: كيميتش-كروس-جوندوجان خط الهجوم: جنابري -براندات-جورتيسكا