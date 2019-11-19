شكرا لقرائتكم خبر عن حلم طوكيو أصبح حقيقة ..الفراعنة تقهر ال «بفانا بفانا» بثلاثية وتتأهل للنهائي والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز على نظيره جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة في دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ، ليصعد الفراعنة الصغار للأولمبياد طوكيو 2020 رسمياً .



أحداث الشوط الأول

شهد تشكيل منتخب مصر الأولمبي تغيير وحيد عن المباراة الماضية أمام الكاميرون في دور المجموعات، حيث يشارك عمار حمدي في وسط الملعب بدلا من إمام عاشور،وجاء تشكيل الفراعنة كالآتي.

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان "بيكام".

الوسط: كريم العراقي - أكرم توفيق - عمار حمدي - أحمد فتوح.

الهجوم: عبد الرحمن مجدي - مصطفى محمد - رمضان صبحي.

بدأ المباراة بحماس كبير من قبل الفريقين حيث كانت المبادرة عن طريق الضيوف في الدقيقة الـ2 حيث كانت أول محاولة من جانب جنوب أفريقيا عن طريق تسديدة موكوينا من ركلة حرة مباشرة مرت بجوار قائم محمد صبحي حارس مصر.

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لتستمر محاولات منتخب جنوب أفريقيا ويسدد نيجيزانا لاعب جنوب أفريقيا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 8، أمسك بها محمد صبحي على 3 مرات.

ولم تشهد الـ10 دقائق الأولى أي محاولات خطيرة من جانب منتخب مصر، وسط استحواذ متبادل على الكرة بين المنتخبين.

مصطفى محمد يهدد مرمي جنوب أفريقيا في الفرصة الأولي للفراعنة

وعلى طريقته الخاصة، هدد مصطفى محمد مرمى جنوب أفريقيا بضربة رأس في الدقيقة 13 بعد عرضية من أحمد فتوح ولكن الحارس تصدى لها ببراعة ليمنع الجلاد المصري من مواصلة ضرباته التهديفية في البطولة الأفريقية.

وفي الدقيقة 28، كاد منتخب جنوب أفريقيا أن يسجل هدفا، لكن التمريرة الأرضية داخل منطقة الجزاء لم يلحق بها مهاجم "الأولاد" لتمر بسلام على مرمى مصر وسط غياب التمركز الصحيح لمدافعي الفراعنة .

استمرت محاولات أصحاب الأرض حتى سنحت فرصة التسجيل عن طريق رمضان صبحي الذي سدد الكرة على يمين حارس جنوب أفريقيا الذي أمسك بها بسهولة في الدقيقة 40 من أحداث المباراة ليتنهي الفصل الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني مفتاح الصعود

وكعادة الفراعنة الصغار بدأ أبناء شوقي غريب الشوط الثاني بحماس كبير داخل ملعب القاهرة وبمؤازرة الجماهير تحصل رمضان صبحي على ركلة جزاء في الدقيقة 58 وينجح قائد الفراعنة في تسجيل الهدف الأول قبل أن يضاعف نجم المباراة عبد الرحمن مجدي النتيجة بهدفين في الدقيقتين 84 و 89 من عمر المباراة.

بهذا الفوز ضمن المنتخب المصري الصعود بشكل رسمي لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو عام 2020 كما ضرب الفراعنة موعدا مع كوت ديفوار الأولمبي في الثامنة من مساء الجمعة القادمة على ملعب القاهرة الدولي.