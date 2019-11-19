عاجل : إقالة بوتشيتينو من تدريب توتنهام 

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

بوتشيتينو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير رسمياً عن رحيل مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن تدريب الفريق عقب مسيرة كبيرة امتدت لأعوام عديدة بسبب سوء النتائج.

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ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة البريميرليغ حيث لم يحقق الانتصار سوى في 3 مباريات فقط وتعادل في خمس وخسر أربع مباريات.

وكانت أبرز إنجازات بوتشيتينو هو قيادة الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي إلا أن الأمور لا تسير بشكل جيد هذا الموسم.

وتداولت الصحف الانجليزية بعض الاسماء الساطعة في عالم التدريب وكان ابرزهم سبيشيال وان البرتغالي جوزيه مورينهو ، الذي يعد هو الانسب لقيادة السبيرز .