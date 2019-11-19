شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يوجه رسالة تهنئة إلى شوقي غريب بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول رسالة تهنئة لشوقي غريب وأعضاء جهازه المعاون وجميع اللاعبين بعد تأهل المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو.
منتخب مصر الأولمبي تفوق على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء في نصف نهائي أمم إفريقيا على ملعب استاد القاهرة.
وأثنى البدري في رسالته على روح اللاعبين وإصرارهم على إسعاد الشعب المصري متمنيًا التوفيق لهم.
وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى المباراة النهائية لمواجهة كوت ديفوار الذي تخطي عقبة غانا.
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