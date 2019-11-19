شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. لاعبو مصر يقتحمون المؤتمر الصحفي أثناء كلمة شوقي غريب ويحتفلون بالتأهل للأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاجأ لاعبو منتخب مصر مدربهم شوقي غريب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وجنوب أفريقيا وقاموا بالاحتفال معه بالفوز والصعود لأولمبياد 2020.

تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو ونهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بعد الفوز على جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة.

Advertisements

وأحرز أهداف مصر رمضان صبحي في الدقيقة 85 من المباراة، وعبدالرحمن مجدي في الدقيقتين 85 و89 بعد خطأ فادح من حارس مرمى جنوب أفريقيا.

وبهذه النتيجة يواجه منتخب مصر كوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

واقتحم لاعبو منتخب مصر، المؤتمر الصحفي للكابتن شوقي غريب، المدير الفني للفريق، عقب انتهاء المباراة للاحتفال معه بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو بإلقاء زجاجات مياه في الهواء.

لاعبو المنتخب الأولمبب يقتحمون مؤتمر شوقي غريب بعد التأهل لأولمبياد طوكيو 2020

لاعبو المنتخب الأولمبب يقتحمون مؤتمر شوقي غريب بعد التأهل لأولمبياد طوكيو 2020

لاعبو المنتخب الأولمبب يقتحمون مؤتمر شوقي غريب بعد التأهل لأولمبياد طوكيو 2020