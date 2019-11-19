ملفات ساخنة على طاولة اجتماعات «كاف» الأربعاء والخميس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتقد إيدين هازارد أن فرانك لامبارد، زميله السابق فى تشيلسى، يملك القدرات التى تؤهله لأن يصبح واحدا من أفضل المدربين فى العالم، بعد بداية واعدة على رأس الجهاز الفنى فى ستامفورد بريدج.

وغادر هازارد، تشيلسى للانضمام إلى العملاق الإسبانى ريال مدريد فى بداية الموسم الجارى، قبل قليل من وصول لامبارد لتولى المسؤولية خلفا للمدرب السابق ماوريسيو سارى.

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وردا على سؤال إذا كان شعر بالدهشة لتأثير لامبارد الفورى على تشيلسى، أجاب هازارد: «لا لم يحدث هذا على الإطلاق».

وتابع: «أعرف فرانك كلاعب وليس كمدرب لكنه شخص رائع. أظهر بالفعل بعد 4 أشهر فقط أن بمقدوره أن يصبح واحدا من أفضل المدربين فى العالم». ونوه: «الأمر الجيد أن الفريق يعتمد على الشباب خاصة من اللاعبين الإنجليز الواعدين. إنه أمر طيب لمنتخب إنجلترا وتشيلسى أيضا. تشيلسى محظوظ لوجود هذه المجموعة الشابة والموهوبة».

وأضاف هازارد: «لا أدرى إن كانت عقوبة حرمان تشيلسى من التعاقدات، كانت مفيدة للفريق أم لا. ربما لو حصل الفريق على لاعبين أو ثلاثة آخرين لكان فى الصدارة».