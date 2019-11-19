السيسي يتوجه بالتحية للمنتخب الأوليمبي: أداء بطولي تحت قيادة وطنية متميزة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحية والتقدير للمنتخب الوطني الأوليمبي لتأهله لأوليمبياد طوكيو 2020، مشيدا بمستوى الأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز تحت قيادة متميزة من الجهاز الفني الوطني.

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