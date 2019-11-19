شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يعلن إقالة الأرجنتيني بوكيتنيو من تدريب الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي في بيان رسمي إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من تدريب الفريق، مساء اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة النتائح المخيبة للفريق اللندني.

توتنهام خسر 18 مباراة خلال العام الجاري 2019 تحت قيادة بوكيتينو، أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisements

وقال دانييل ليفي رئيس النادي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «لقد كنا مترددين للغاية في إجراء هذا التغيير، وهو ليس قرارًا اتخذه مجلس الإدارة باستخفاف ولا على عجل».

وأضاف: «من المؤسف أن النتائج المحلية في نهاية الموسم الماضي وبداية هذا الموسم كانت مخيبة للآمال للغاية».

وأتم قائلا: «يقع على عاتق مجلس الإدارة اتخاذ القرارات الصعبة، بالنظر إلى العديد من اللحظات التي لا تنسى التي مررنا بها مع ماوريسيو وجهازه المعاون، لكننا نفعل ذلك في مصلحة النادي».