شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي يهنئ المنتخب بالصعود إلى الأولمبياد: الإنجاز يكتمل بالتتويح بالبطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، منتخب مصر الأوليمبي لصعوده إلى أولمبياد طوكيو 2020، قائلًا: «مبروك لمنتخبنا الأولمبي التأهل لطوكيو ٢٠٢٠ إنجاز يحسب لهذا الجيل المميز من اللاعبين الرجال الواعدين وتحت قياده جهاز فني مجتهد».

وأكد إكرامي، في حسابه على «تويتر»، أن «الإنجاز يكتمل بالتتويج بالبطولة إن شاء الله وبطموح أكبر وإعداد قوي نُحقق إنجاز آخر في الأولمبياد، مبروك لمصر».

وأردف: «بعيدا عن البطولة فالانتصار النفسي لمنتخبنا على كل الأسماء الكبيره لا يقل أهميه عن الانتصار الفني،ف في المستقبل القريب ستكرر المواجهات في مباريات حاسمة على مستوى الفريق الأول بين الجيلين وقتها الأفضلية ستكون لصالحنا نفسيًا والتي تساعد في حسم المواجهات والعوده بمصر لعرش القارة».