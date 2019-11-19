شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يرفض المغامرة بـ«عاشور» أمام النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، فكرة الاعتماد بصفة أساسية على حسام عاشور، في مواجهة النجم الساحلى، المقررة في تونس، يوم 29 من نوفمبر الجارى، في مستهل مشوار الفريق، بدورى المجموعات، لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، في ظل ابتعاد عاشور عن المشاركة في المباريات لفترة طويلة بسبب الإصابة، ويخشى المدير الفنى من تجدد إصابة عاشور، في تلك المواجهة، ما قد تؤدى إلى ابتعاده عن الفريق لفترة طويلة، وهو ما يسعى المدير الفنى لتفاديه، نظراً لحاجته الشديدة لعاشور، خلال الفترة المقبلة، بسبب خبراته الكبيرة، فضلاً عن ما يمتلكه من قدرات فنية وبدنية تجعله يعوض غياب حمدى فتحى، الذي تعرض للإصابة في غضروف الركبة.

واستقر فايلر على الاعتماد على أحمد فتحى ليلعب دور لاعب وسط الارتكاز، بجوار عمرو السولية، أمام النجم الساحلى، لما يتمتع به فتحى من قوة جسمانية، وبدنية، تؤهله لمجاراة لاعبى النجم الساحلى، وقدرته على مواجهة الالتحامات القوية المتوقعة من قبل لاعبى الفريق التونسى.

وكان الجهاز الفنى ينتوى الدفع بالمالى، أليو ديانج، في تلك المواجهة، إلا أن الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده، في البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو، حالت دون الاعتماد عليه في تلك المواجهة.

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وبالرغم من استقرار فايلر على الدفع بأحمد فتحى، أمام بطل تونس، لكنه لم يحسم قراره بشأن من يشارك بجوار السولية، في مباراة الجونة المقررة يوم 25 في الدورى، حيث يخشى المدير الفنى، من تعرض أي من ثنائى الارتكاز الأساسى فتحى والسولية للإرهاق أو الإصابة، ما قد يحرمه من جهود أحدهما في تلك المهمة التي يحتاج الفريق للفوز بنقاطها الثلاث.

ويفكر المدير الفنى في الدفع بحسام عاشور، في حالة اجتيازه الاختبار الفنى، الذي سيخضع له قبل تلك المواجهة، للاطمئنان على حالته ولتجهيزه للمشاركة أمام النجم الساحلى، إذا اقتضت الأمور لذلك.

من ناحية أخرى، تلقى جيرالدو، لاعب الفريق، عدة عروض إمارتية، للانتقال للعب في الدورى الإماراتى، خلال فترة الانتقالات الشتوية، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، ولم يحسم اللاعب موقفه من تلك العروض، خصوصاً أنه يفضل البقاء في الأهلى، وعدم الاحتراف في الوقت الراهن، إلا في حالة رغبة مسؤولى الأهلى إعارته من أجل التعاقد مع رأس حربة أجنبى جديد، خلال الفترة المقبلة.

في سياق مختلف، يواصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، اتصالاته مع مسؤولى السفارة المصرية في تونس، من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة، عند وصولها إلى تونس لملاقاة النجم الساحلى، والاطمئنان على فندق الإقامة وملاعب التدريب، وكذلك إجراءات تأمين البعثة.

وأنهى الجهاز الإدارى بالفريق كافة الأمور الخاصة بسفر الفريق إلى تونس، وإجراءات استخراج التأشيرات لجميع اللاعبين المقيدين إفريقيًا، وفقاً لرغبة رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.