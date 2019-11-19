شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعجل عودة فرجاني ساسي من تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربى «ميتشو» الاعتماد على سياسة التدوير بعد استئناف بطولة الدورى للتغلب على مشكلة ضغط اللقاءات التي تواجه الفريق، حيث يستعد لمواجهة إنبى يوم 25 من الشهر الجارى ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى.

وجاء ذلك للتغلب على مشكلة ضغط اللقاءات من كافة المستويات المحلية والقارية، خاصة أن الفريق سيخوض بمعدل مواجهة كل 3 أيام تقريبا سواء على مستوى بطولة الدورى أو منافسات دورى أبطال أفريقيا، وهو ما يحتاجه الفريق للحفاظ على كل اللاعبين والتغلب على مشكلة الإرهاق وإراحة بعضهم للتمكن من الاستفادة منهم لأطول فترة، خاصة أن الفريق يخوض كل المنافسات من أجل هدف واحد فقط وهو الفوز بها.

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ويفتقد الفريق حاليًا لخدمات الخماسى المنضم إلى صفوف المنتخب الأول: محمد عواد وطارق حامد وأحمد زيزو ومحمود علاء وعبدالله جمعة، إلى جانب الرباعى المتواجد في المنتخب الأوليمبى: مصطفى محمد ومحمد عبدالسلام وإمام عاشور ومحمد صبحى، الذين سيخضعون لبرنامج بدنى خاص خوفا عليهم من الإجهاد.

من جهة أخرى، طلب مسؤولو النادى، من التونسى فرجانى ساسى، لاعب الوسط العودة إلى القاهرة غدًا الخميس بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات أمم إفريقيا 2021، وشدد مسؤولو النادى على اللاعب بعدم التأخير عن الانضمام لتدريبات الفريق بعد منحه راحة إضافية في الفترة الماضية بسبب حالة الإجهاد التي عانى منها لتلاحم المواسم بالنسبة له والضغط البدنى، وهو ما جعله في حاجة لراحة إضافية تجنبًا للإصابة أو الإجهاد وحرمان الفريق من خدماته.

وفى سياق آخر، يدرس ميتشو الاعتماد على محمد حسن في مباراة إنبى المقرر لها يوم 25 من الشهر الجارى ببطولة الدورى في وسط الملعب لتعويض فرجانى ساسى الموقوف من جانب لجنة المسابقات باتحاد الكرة.