شكرا لقرائتكم خبر عن الجراند سلام طموح تسيتسيباس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى النجم اليونانى ستيفانوس تسيتسيباس، أنه يقف على مسافة قريبة للغاية من منصات التتويج في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، وهو ما سيسعى إليه بقوة خلال الموسم المقبل.

وتوج تسيتسيباس، 21 عاما، بلقب البطولة الختامية، إثر تغلبه على النمساوى دومينيك ثيم 6/ 7 (6/ 8) و6/ 2 و7/ 6 (7/ 4)، مساء الأحد، في المباراة النهائية التي استغرقت ساعتين و35 دقيقة.

وخلال مشواره في موسم 2019، حقق تسيتسيباس المصنف السادس على العالم، الفوز على الإسبانى رافائيل نادال والسويسرى روجر فيدرر والصربى نوفاك ديوكوفيتش، الثلاثى الكبير الذين يتطلع تسيتسيباس في 2020 لكسر هيمنتهم على البطولات الأربع الكبرى.

فقد فرض النجوم الثلاثة، هيمنتهم على آخر 12 لقبا في بطولات «جراند سلام» اعتبارا من بطولة أستراليا المفتوحة عام 2017، وحصدوا إجمالى 55 لقبا في جراند سلام، منذ أن توج فيدرر بلقبه الأول في ويمبلدون عام 2003.

ويرى تسيتسيباس أن هذه الهيمنة يمكن أن تنتهي في 2020، ويسعى إلى أن يكون ذلك من خلاله. وقال تسيتسيباس «أشعر بأن مستواى يتطور مع الوقت، وأعتقد أننى أصبحت قريبا حقا من التتويج في جراند سلام».

وأضاف «أدرك أن ما أقوله كلمات قوية، لكننى أشعر بأنني أنتمي إلى ذلك، أتنافس أمام أفضل اللاعبين في العالم، وكم الجهد والعمل الذي أقدمه كل يوم يستحق نتيجة كهذه».

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وتغلب تسيتسيباس على فيدرر في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير ثم فاز على نادال في بطولة مدريد قبل أن يطيح بديوكوفيتش من بطولة شنغهاى لتنس الأساتذة.

وقال تسيتسيباس إن على جيل اللاعبين الشبان بذل الجهد من أجل الإقصاء المبكر للثلاثة الكبار من بطولات «جراند سلام» من أجل وضع نهاية لهيمنتهم على ألقابها في الموسم المقبل.

وقال تسيتسيباس: «من أجل تحقيق ذلك الهدف، يجب التغلب عليهم في الأدوار المبكرة، لأنه بمجرد استمرارهم في البطولات، تتحسن مستوياتهم ويزداد حماسهم، مثلما رأينا على مدار الأعوام الماضية».

وأضاف: «إنها مهمة صعبة حقا أن يجرى التغلب عليهم في بطولات جراند سلام، لأن مبارياتها قد تستمر لخمس مجموعات، وهو ما يمنحهم فرصا أقوى في البقاء».

وتابع تسيتسيباس أنه لن يندفع بشأن هدفه من خلال توقع أي من بطولات «جراند سلام» التي سيتوج بها للمرة الأولى.

وأضاف: «أتمنى أن أستطيع التوقع في المستقبل، لا أبالغ في التفكير، أعتقد أن جميع بطولات جراند سلام رائعة، وكل منها تحظى بشىء استثنائى».

وتابع: «أعتقد أن جميع اللاعبين يرغبون في الفوز بويمبلدون. ولكن بالنسبة لى، أرى أن كل بطولات جراند سلام رائعة».

كذلك أبدى تسيتسيباس أمله في أن يعمل تتويجه بالبطولة الختامية على تعزيز الطموح حتى يصعد نجم آخر من اليونان إلى المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي.