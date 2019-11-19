شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ لاعبي المنتخب الأوليمبي بالتأهل لطوكيو 2020: واثق في عزيمتكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي المنتخب الأوليمبي لكرة القدم وجهازه الفني بقيادة شوفي غريب، وجماهير الكرة المصرية بمناسبة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر.

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وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة، ليواجه منتخب كوت ديفوار في الدور النهائي للبطولة يوم الجمعة القادم، وتصعد المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بروح لاعبي المنتخب الأوليمبي وأدائهم خلال البطولة والذي توج بالفوز على جميع المنتخبات التي واجهها حتي الآن، معرباً عن ثقته في أداء اللاعبين وعزيمتهم وإصرارهم على تحقيق الفوز بلقب البطولة، وعدم الاكتفاء بالتأهل للأولمبياد فقط، والذى حققوه بفوزهم اليوم، ليضيفوا إنجازا جديداً في سجل الرياضة المصرية.

كما وجه أشرف صبحي رسالة شكر وتقدير للجماهير المصرية على مؤازتهم للاعبين طوال المباراة، مشيراً إلى الاستعداد عقب انتهاء البطولة لمنافسات دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، وتقديم كل الدعم والمساندة للمنتخب الأوليمبي.