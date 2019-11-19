شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير أوروبية: تيري نصح تشيلسي بعدم ضم أجويرو قبل انتقاله إلى السيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير أوروبية أن جون تيرى قائد تشيلسى والمنتخب الإنجليزى الأسبق تسبب في عرقلة انتقال الأرجنتينى سيرجيو أجويرو إلى تشيلسي قبل انضمامه إلى مانشستر سيتى ونصح مسؤولى البلوز بعدم ضمه.

أجويرو انضم إلى ملعب الاتحاد مطلع موسم 2011/2012 قادمًا من أتليتكو مدريد، وشارك الأرجنتينى في تتويج فريقه بأربع بطولات دوري إنجليزي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلى ميل نقلًا عن «ذا أتليتك» فإن جون تيرى لاعب تشيلسى الأسبق لم يوافق على انضمام أجويرو إلى صفوف البلوز وأخبر إدارة ناديه أنه ليس معجبًا بإمكانيات اللاعب الأرجنتينى.

وأضافت الصحيفة أن نادى غرب لندن قدم عرضًا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني لضم أجويرو، وهو أقل بكثير من السعر الذي طلبته إدارة أتليتكو مدريد حيث كانت ترغب في الحصول على 38 مليون جنيه إسترلينى للاستغناء عن خدمات صاحب الـ31 عامًا.

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وأوضحت «ذا أتليتك» أن نفوذ تيرى كان له تأثير كبير على عرقلة انتقال أجويرو إلى ستامفورد بريدج، حيث لم يكن المدافع الإنجليزى معجبًا بإمكانيات لاعب الروخيبلانكوس السابق.

ولفتت الصحيفة إلى أن تيرى نصح رؤساء تشيلسى بعدم ضم أجويرو في ذلك الصيف، لينتقل إلى كتيبة روبيرتو مانشينى في ذلك الوقت. أجويرو شارك بقميص السيتى في 353 مباراة بمختلف البطولات، سجل 224 هدفًا وصنع 71 تمريرة ناجحة.

يوم 5 يوليو 2003 أصبح أجويرو أصغر لاعب يلعب في تاريخ الدورى الأرجنتينى الممتاز وهو بعمر الـ15 عامًا و35 يومًا، محطمًا الرقم القياسى السابق المسجل باسم دييجو مارادونا في عام 1976، وهو حماه بسبب زواج أجويرو من ابنة مارادونا، جيانينا. على الصعيد الدولي، مثل أجويرو منتخب الأرجنتين في كأس العالم تحت 20 سنة في عامى 2005 و2007 وفازت بهما الأرجنتين. ولعب في أوليمبياد بكين 2008، أحرز هدفين في مباراة الفوز 3-0 في الدور قبل النهائى ضد البرازيل، وقد أحرزت الأرجنتين الميدالية الذهبية. واختير أجويرو ليمثل الأرجنتين في كأس العالم 2010 وكوبا أمريكا 2011. وسجل أربعة أهداف. في عام 2006، انتقل أجويرو إلى أوروبا لنادى أتلتيكو مدريد بمبلغ 23 مليون يورو من إنديبندينتي. هنا صنع من نفسه نجمًا، جذب اهتمام النوادى الأوروبية الكبرى بتسجيله 250 هدفًا في 234 مباراة في حين فاز بكأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي في عام 2010. انتقل أجويرو للدوري الإنجليزي لنادي مانشستر سيتي في يوليو 2011 مقابل مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني.

في مايو 2006، انضم أجويرو إلى نادى أتليتيكو مدريد الإسبانى مقابل رسوم تبلغ حوالى 23 مليون يورو، وكسر الرقم القياسى السابق المسجل في النادى. أثار الجدل في وقت مبكر منذ وقت مبكر أتليتيكو باستخدامه يديه ليسجل هدف الفوز ضد ريكرياتيفو في 14 أكتوبر 2006، وسجل هدفة الثانى مع أول فوز للنادى ضد أتلتيك بيلباو في 17 سبتمبر. أنهى موسمه الأول في مدريد بسبعة أهداف في جميع المسابقات.

في 28 يوليو 2011، أكد نادى مانشستر سيتى أن أجويرو وقع عقدا لمدة خمس سنوات مع النادى. وتم الإعلان عن قيمة الصفقة التي بلغت 38 مليون جنيه إسترلينى (45 مليون يورو). وحصل على القميص رقم 16 لموسمه الأول في السيتى وارتدى اسم القميص كون أجويرو (Kun Agüero). في 3 اكتوبر 2015 حطم رقما قياسيا بتسجيله خمسة أهداف في 20 دقيقة في مرمى نيوكاسل وهذا يعتبر حدثا تاريخيا للبريميرليج.

ساعدت الانتصارات الخمسة المتتالية على تقليص الفرق من ثمانى نقاط ضد اليونايتد، وذهبوا إلى المباراة الأخيرة بفارق أهداف مريح ضد اليونايتد مما يعنى أن فوزهم في المباراة يعنى حصولهم على اللقب مهما كانت نتيجة مباراة اليونايتد، ولكن كان الخصم كوينز بارك رينجرز المهدد بالهبوط والذى سوف يلعب بكل قوة كى لا يهبط. وبحلول الدقيقة 66، تم طرد جوى بارتون من كوينز بارك رينجرز بعد أن ضرب زميل أجويرو كارلوس تيفيز في وجهه. وبعد أن تلقى البطاقة الحمراء ركل أجويرو بركبته ثم حاول مهاجمة فينسنت كومبانى. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال نادى كوينز بارك رينجرز متقدما بالنتيجة 2–1 ضد السيتى، في حين كان اليونايتد متقدما 1–0 على سندرلاند. وردا على ذلك، أشرك المدرب روبرتو مانشينى المهاجمين إدين دجيكو وماريو بالوتيلى في محاولة لتسجيل الهدفين اللذين يحقق بهما السيتى اللقب. 5 دقائق وقتا بدل ضائع أشار بها الحكم واليونايتد لا يزال متقدما بالنتيجة. في الدقيقة 92، سجل دجيكو هدف التعادل للسيتى ليبقى على بصيص من الأمل، لكن اليونايتد أنهى المباراة بانتصار. في الدقيقة 95، استلم أجويرو الكرة من بالوتيلى، إلى منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية في زاوية المرمى، ليسجل هدف اللقب لمانشستر سيتى. سجل أجويرو هدفًا أدى إلى جنون كل من في الملعب ومن خلف الشاشات فكانت لحظة خالدة في تاريخ الكرة الإنجليزية والكرة العالمية بشكل عام، وأثناء الفرحة بالهدف تم إطاحته على الأرض من قبل زملائه في السيتى. وذكر فينسنت كومبانى أن أجويرو كان يبكى وهو على الأرض، وعندما سئل عما إذا كان بكى خلال موكب مانشستر سيتى في اليوم التالى، قال أجويرو: «نعم، قليلا».