شكرا لقرائتكم خبر عن الجناح البرازيلي الطائر يقترب من العودة إلى «الملكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب البرازيلى مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، من المشاركة بشكل طبيعى في المباريات المقبلة للفريق الملكى، بعد تعافيه من الإصابة. وتعرض مارسيلو للإصابة خلال المباراة، التي فاز فيها ريال مدريد على جالطة سراى التركى (6-0)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا. وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، أن ريال مدريد استأنف تدريباته الإثنين، في فالديبيباس مقر تدريبات الميرينجى، استعدادًا لمواجهة ريال سوسييداد بالجولة الـ14 من الدورى الإسبانى.

وأضافت أن اللاعبين الدوليين سينضمون لتدريبات الريال بشكل تدريجى، عقب نهاية مشاركتهم مع منتخبات بلادهم. ولفتت الصحيفة إلى أن مارسيلو اقترب من أن يكون جاهزًا بشكل كامل، لا سيما أنه عاد للتدرب مع بقية المجموعة في الأيام الماضية، موضحة أنه خلال التدريب المقبل سيكون اللاعب جاهزًا تمامًا.

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في عام 2005 فاز ببطولة كاريوكا مع فلومينينسى وفى عام 2006 تم اختياره ضمن تشكيلة العام في الدورى البرازيلى لهذا الموسم وهو بعمر 18 سنة. وبحلول نهاية العام، انضم إلى ريال مدريد مقابل 8 ملايين دولار. هناك فرض لنفسه كأسطورة لريال مدريد وفاز بـ19 بطولة من بينها أربع بطولات دورى أبطال أوروبا، حيث تم اختياره ضمن تشكيلة الموسم ثلاث مرات، بالإضافة إلى أربعة ألقاب في الدورى الإسبانى. وقد تم اختياره ضمن تشكيلة السنة من الفيفا خمس مرات وجائزة اليويفا لأفضل فريق وفريق الموسم في الدورى الإسبانى في عام 2016.

شارك مارسيلو مع المنتخب البرازيلى لأول مرة في عام 2006 ضد ويلز وسجل هدفا. وقد استدعى إلى تشكيلة الفريق الأوليمبى في أوليمبياد 2008، حيث فاز بالميدالية البرونزية. بعد أربع سنوات، كان جزءًا من الفريق الأوليمبى البرازيلى المشارك في أوليمبياد 2012، كأحد اللاعبين الثلاثة الذين تجاوزوا السن، حيث فازت البرازيل بالميدالية الفضية. تم اختيار مارسيلو للمشاركة مع البرازيل في كأس القارات 2013، وشارك كأساسى في جميع المباريات الخمسة، حيث فازت البرازيل بنتيجة 3-0 في النهائى أمام إسبانيا. وكان ضمن تشكيلة المنتخب البرازيلى في كأس العالم 2014 والتى كانت أول بطولة كأس العالم يشارك فيها. وصلت البرازيل إلى الدور نصف النهائى وتم اختياره ضمن فريق الأحلام للبطولة. في مايو 2018 تم اختياره في التشكيلة النهائية المشاركة في كأس العالم 2018 حيث تم اختياره مرة أخرى في فريق الأحلام للبطولة.

بعد موسم الانطلاقة، أشاد بمارسيلو أساطير كرة القدم مثل باولو مالدينى ودييجو مارادونا الذي وصفه بأنه الأفضل في مركزه. وكثيرا ما يُقارن بروبرتو كارلوس، الذي قال إن مارسيلو هو خليفته وأفضل لاعب في العالم بمركزه، وأن مارسيلو يمتلك قدرات فنية أفضل منه.

في عام 2007 انتقل مارسيلو إلى ريال مدريد في عهد الرئيس ريمون كالديرون الذي قال عنه «إنه تعاقد مهم وسوف ينعش الفريق بطاقة الشباب وأنه جزء من خطة مستقبلية لإضافة العديد من العناصر الشابة للتشكيلة مستقبلًا، ونحن سعداء أنه اختارنا بالرغم من أن نصف أوروبا كانت تريده»، العديد من المتابعين يعدونه خليفة روبرتو كارلوس. في 7 يناير2007 سجل مارسيلو أول ظهور له مع ريال مدريد كان بديلًا في مباراة 2-0 أمام ديبورتيفو لاكورونيا وفى 14 إبريل 2007 سجل أول ظهور كأساسى بعد إعطائه الفرصة من المدرب فابيو كابيلو حيث خسر الريال ١-٢ من ريسينج سانتاندر. وفى موسم 2007-08 ظهر مارسيلو في جميع مباريات الريال في الليجا الإسبانية تحت قيادة المدرب بيرند شوستر بين الهجوم والدفاع وفرض نفسه كواحد من أهم اللاعبين في تشكيلة ريال مدريد. موسم 2009 كان نكسة في مستوى اللاعب فقد أصبح سجين دكة الاحتياط في العديد من المباريات تحت قيادة المدرب الإسبانى خواندى راموس وكان البديل له الظهير الأكثر دفاعية الأرجنتينى جابرييل هاينزه وقد اشركه المدرب عدة مرات كجناح ليسجل أول أهدافه أمام سبورتينج خيخون بعد تمريره من المهاجم جونزالو هيجواين. غير المدرب خواندى موقعه إلى جناح مع العودة للدفاع عند الضرورة وذلك للاستفادة من خبرته الدفاعية وقوته في الهجوم ليسجل هدفه الثانى مع ريال مدريد أمام ألميريا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليمنى الضعيفة. في 18 إبريل 2009 سجل هدفه الثالث مع الريال أمام ريكرياتيفو وكان الهدف الوحيد للريال في تلك المباراة مساعدًا الفريق على الفوز. وفى نفس الشهر سجل هدفه الرابع أمام إشبيلية.