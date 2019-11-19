عمار حمدي رجل مباراة مصر وجنوب أفريقيا (صورة)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد عمار حمدي لاعب منتخب مصر الأولمبي، لقب رجل مباراة الفراعنة أمام جنوب إفريقيا في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء في دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.
منتخب مصر الأولمبي تفوق على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، وتأهل إلى المباراة النهائية من البطولة الإفريقية بالإضافة إلى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بشكل مباشر.
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