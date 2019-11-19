نجوم المنتخب الأوليمبي يتضامنون مع معاذ عمارنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

حلق شباب منتخب مصر الأوليمبي بالذهاب لنهائي كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ والتأهل لأولمبياد توكيو ٢٠٢٠، وعلى الرغم من هذا لم ينسى اللاعبون بمشاعرهم العربية ما يحدث من أحزان كبيرة في فلسطين وضربها المتواصل من دولة الاحتلال.

وعقب نهاية المباراة تضامن كلا من عمار حمدي وأسامة جلال ومصطفى محمد وأخرين مع المصور الفلسطيني "معاذ عمارنة"، الذي تعرض لفقع عينه جراء إصابته بنيران الاحتلال الاسرائيلي أثناء عمله الصحفي.

جدير بالذكر أن مصر الأوليمبي، قد تأهل للأولمبياد ونهائي الكان عبر ثلاثية نارية في شباك ضيفه البافانا با فانا جنوب أفريقيا.