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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميسي يريد من برشلونة إعادة توقيع داني أولمو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
أفادت تقارير أن ليونيل ميسي حريص على برشلونة لإعادة التعاقد مع مهاجم دينامو زغرب داني أولمو.
أمضى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا سبع سنوات في نظام شباب برشلونة قبل انضمامه إلى دينامو ، حيث تطورت لتصبح لاعبة رئيسية للعمالقة الكرواتيين.
أحرز أولمو ستة أهداف وساهم بستة تمريرات في 17 مباراة على مستوى الأندية هذا الموسم ، بينما سجل في أول مباراة له مع أسبانيا ضد مالطا مساء الجمعة.
اقترح المهاجم خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه يمكن أن يعود إلى كامب نو في مرحلة ما ، ووفقًا للتقارير الواردة في إسبانيا ، فإن ميسي سيدافع عن اللاعب.
من المحتمل أن يواجه الأبطال الإسبانيون منافسة في حالة قيامهم بالخطوة ، مع اعتقاد مانشستر سيتي أيضًا أنه يراقب عن كثب شكله.
أولمو لديه عقد في استاد ماكسيمير حتى نهاية حملة 2020-21.
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