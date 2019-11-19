شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر يتعادل سلبياً مع الباراغواي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

اكتفى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالتعادل السلبي مع ضيفه منتخب الباراغواي في اللقاء الودي الدولي الذي جمعهما (الثلاثاء) على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وافتقد الأخضر الانسجام بين لاعبيه وذلك للغياب الكبير الذي شهدته التشكيلة، مما أدى لسيطرة منتخب الباراغواي على المباراة مع تراجع كبير للاعبي المنتخب الذي برز في صفوفه الحارس فواز القرني الذي وقف بالمرصاد لهجمات الباراغواي، لاسيما تسديدة لاعب الوسط المهاجم ميغيل ألميرون، ومن ثم انفرادة ديريليس غوانزالز، كما برز ثنائي الدفاع محمد خبراني وحسان تمبكتي، ولم يهدد هجوم الأخضر مرمى منتخب الباراغواي كثيراً، حيث أضاع هارون كمارا انفرادة محققة رغم تعرضه لإعاقة واضحة من المدافع غوميز، ومن ثم سدد مختار علي كرة قوية أبعدها الحارس فيرنانديز لركلة زاوية.