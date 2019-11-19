شكرا لقرائتكم خبر عن لويس إنريكي يعود لقيادة منتخب إسبانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسمياً عودة المدرب لويس إنريكي لقيادة الدفة الفنية للمنتخب الإسباني مجدداً، وذلك عقب أن ترك قيادة المنتخب في شهر يونيو الماضي بسبب مرض ابنته «التي توفيت فيما بعد» واستلم زمام الأمور الفنية وقتها مساعده روبرت موينو. يذكر أن لويس إنريكي كان قد تولى مهمة تدريب المنتخب الإسباني في يوليو 2018 واستمر حتى يونيو 2019 ليتقدم وقتها باستقالته لظروف ابنته الصحية، وقاد الماتادور خلال تلك الفترة في 7 مباريات فاز في 5 منها وخسر 2.



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